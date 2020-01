Sei maremmano se dici: «Bello gadollo!»

GROSSETO – Questa espressione casca proprio a pennello in questi giorni di festa, in cui ci siamo abbuffati tra pranzi, cene, cenoni, cenette tra amici, spuntini, aperitivi e chi più ne ha più ne metta.

In Maremma quando una persona è bella in carne si dice: oh com’è gadollo! Un’espressione che, come altre, riempie la bocca e da proprio l’idea di una persona che scoppia di salute.

D’altra parte la tavola è un elemento essenziale nella vita di ogni italiano e dei maremmani in particolare. E allora non ci bruciamo se siamo un po’ gadolli.

Il mio povero nonno era solito dire: “Bello gadollo lo sento dire, ma bello secco mai!”