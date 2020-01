GROSSETO – Esce dall’ospedale e finisce in carcere. È successo quando gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Grosseto, all’atto delle dimissioni dall’ospedale “Le Scotte” di Siena, hanno trasferito in carcere l’uomo di origine senegalese, rimasto ferito in occasione della sparatoria di via della Pace.

Nella sparatoria era rimasto ucciso l’altro straniero, connazionale dell’uomo che ieri è stato portato in carcere.

Il provvedimento è stato emesso dalla procura della Repubblica di Grosseto perché, allo stato delle indagini, sono emersi, a carico dell’arrestato, gravi indizi di colpevolezza in merito alla rapina di cocaina messa a segno ai danni della persona ritenuta responsabile dell’omicidio.

La persona tratta in arresto è stata associata presso il carcere di Grosseto.