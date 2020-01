GROSSETO – Aggiornamento ore 18.41: L’uomo all’interno dell’appartamento è stato, purtroppo, ritrovato senza vita. L’uomo aveva 35 anni.

News ore 18.39: Il cane è stato sedato. Vigili del fuoco, personale medico del 118, carabinieri e accalappiacani sono riusciti ad entrare nell’appartamento.

News ore 18.12: Sul posto è arrivato anche il veterinario della Asl che dovrebbe procedere alla sedazione dell’animale e l’accalappiacani convenzionato con il Comune di Grosseto.

News ore 18.08: Stanno tentando di entrare in casa, ma le operazioni sono rese più difficoltose dalla presenza di un cane nell’appartamento. I Vigili del fuoco stanno cercando di entrare in una casa tra via Damiano Chiesa e via Oberdan, in centro a Grosseto.

Un uomo non dava proprie notizie agli amici da un paio di giorni e così i conoscenti, preoccupati, hanno dato l’allarme e chiesto l’intervento dei pompieri che, con l’autogrù, stanno cercando di entrare nell’appartamento.

All’interno della casa c’è però anche un cane di taglia media, piuttosto agitato forse per la mancanza di cibo o anche per quanto successo al padrone, ed è dunque inavvicinabile. Sul posto anche 118 e Carabinieri.

Notizia in aggiornamento