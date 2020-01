La Befana dei Vigili del fuoco in visita ai bambini ricoverati in ospedale

GROSSETO – Anche quest’anno, come da tradizione, i Vigili del Fuoco di Grosseto, in accordo con la Asl ed i reparti di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’ospedale della Misericordia, in collaborazione con i colleghi dell’Associazione nazionale (Vigili del fuoco in congedo), il 5 gennaio alle ore 10 faranno visita ai piccoli degenti del Misericordia.

Durante la visita un Vigile del fuoco indosserà i vestiti della befana con la speranza di allietare, con la consegna di piccoli doni e dolciumi, la degenza dei bambini ricoverati.