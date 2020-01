Imbratta mura e cartelli stradali: denunciato il writer “Manu invisible”

ISOLA DEL GIGLIO – Un’unica scritta, su muri, palazzi e cartelli stradali, vergata con la vernice spray e con la scritta “Manu invisible”. In poco tempo Isola del Giglio si è riempita di scritte che hanno deturpato palazzi e reso difficilmente leggibili i cartelli stradali (in particolar modo quello che si trova poco prima del bivio dell’Arenella).

Le indagini dei carabinieri hanno portato in breve tempo ad un gruppo di ragazzi, turisti di circa 20 anni, che per le feste di Capodanno hanno alloggiato nell’appartamento della Torre del Campese. Come si legge sul quotidiano on line “Giglio News” la perquisizione nell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare bombolette spray di diverso colore ed una lastra di metallo usata come normografo per realizzare la scritta “Manu invisible”.

L’autore dei graffiti, un ragazzo sardo di 30 anni, è stato denunciato. E ha dovuto, con un solvente, cancellare anche la scritta sul cartello dell’Arenella.