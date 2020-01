Grosseto, verso il match con il Trestina. E domenica dedica speciale

GROSSETO – Continua la preparazione in vista del girone di ritorno. Domenica allo Zecchini marcherà visita il Trestina, autore fin qua di un buonissimo campionato e al momento al settimo posto in classifica, a nove punti dal Grifone. I biancorossi non vogliono farsi trovare impreparati e anche oggi pomeriggio, a partire dalle 14.30, si alleneranno sul sintetico del Centro sportivo di Roselle per preparare al meglio la partita di domenica.

Recuperati Sabatini e Gorelli, i prossimi a uscire dall’infermeria dovrebbero essere Barosi e Sersanti: il primo alle prese con il mal di schiena e il secondo con un’infiammazione alla tibia che gli ha fatto saltare anche la partitella di ieri. Problemi comunque risolvibili, che dovrebbero vedere i due giocatori a disposizione di mister Magrini già per domenica. L’allenamento di questo pomeriggio e la rifinitura di domani mattina, che si svolgerà dalle 10 al Palazzoli, daranno maggiori informazioni su quello che potrebbe essere l’undici anti Trestina.

Intanto domenica la fascia di capitano indossata da Ciolli avrà una dedica speciale: “Cinquant’anni di amore e passione… auguri club Annozero”. Un omaggio ai cinquant’anni dello storico club Annozero.