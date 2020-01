Centro storico fra folklore e solidarietà con la Passeggiata con la Befana

GROSSETO – La Befana per la Vita anche quest’anno accoglie la Uisp. Il comitato di Grosseto, per il tradizionale evento organizzato a favore del Comitato per la Vita, ha pensato stavolta a una camminata nel centro storico di Grosseto. Il via della “Passeggiata con la Befana”, domenica 5 gennaio, sarà alle 18,30 da piazza Dante: da qui i partecipanti saliranno alla Cavallerizza verso la Sala Eden, poi entreranno in corso Carducci per arrivare in piazza Dante alle 19,15, giusto in tempo per l’accensione della pira. Iscriversi (dalle 14,30 negli stand in piazza Dante) costa 5 euro, il ricavato al Comitato per la Vita.