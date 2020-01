Beach tennis nel segno di Maria Sole: nuova iniziativa per l’Amore vince sempre

GROSSETO – Si arricchisce di una nuova iniziativa “L’amore vince sempre”, la manifestazione organizzata dalla Uisp per ricordare Maria Sole Marras e per aiutare la neuro-oncologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze e in particolare il progetto nato con il nome della piccola. Domenica 12 gennaio a Uisp Beach Park, la tensostruttura di viale Europa, è infatti in programma “Una festa per Maria Sole”.

L’evento sarà nel segno del beach tennis ma non solo, con giochi e divertimento per tutti. Il via sarà alle 14,30. Attesa anche per il premio letterario nato nell’ambito di questa iniziativa, che propone un mese e mezzo di appuntamenti: per informazioni http://www.uispgrosseto.it/lamore-vince-sempre/.