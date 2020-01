Al via il corso per diventare volontari della Croce rossa. Come partecipare

GROSSETO – Al via il nuovo corso per diventare volontario della Croce rossa italiana Comitato di Grosseto. L’appuntamento è per martedì 7 gennaio alle 20 al centro commerciale Aurelia Antica (lato carico e scarico merci).

Info: Massimo Colace tel. 3386538316, mail cp.grosseto@cri.it

Iscrizioni su www.gaia.cri.it