Stefano La Rosa archivia il 2019 col quinto posto alla We Run Rome

GROSSETO – Ennesimo piazzamento nei piani altissimi della graduatoria finale di We Run Rome per Stefano La Rosa. Nella nota competizione podistica di dieci chilometri lungo le strade della capitale, il podista grossetano, con addosso i consueti colori del Cs Carabinieri, si è piazzato al quinto posto con il tempo di 30’10” a 1’20” dal trionfo di Milkesa Menghesha; secondo gradino del podio per il coetaneo e compagno di team di La Rosa Daniele Meucci, che ha fermato il cronometro a 29’44”.

Una chiusura più che positiva del 2019 quindi per il podista maremmano, più volte campione italiano della distanza su strada e recentemente insignito della medaglia di bronzo al valore atletico alla Giornata Olimpica del Coni.