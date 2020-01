La protesta: «In ospedale pasti freddi, immangiabili anche per i gatti randagi»

GROSSETO – «Pasti freddi e immangiabili» così Franco Miglianti definisce i pasti dell’ospedale Misericordia di Grosseto. La nota è stata inviata, oltre che ai giornali, alla Asl

«Da ricoverato presso l’ospedale misericordia di Grosseto, ricevo i vostri pasti in condizioni immangiabili. Non è accettabile che mentre il mondo va sul pianeta Marte, non riusciate a mandare un pasto caldo in corsia».

«Aggiungo che quest’oggi mi è stata propinata una presunta fettina di manzo bollita che non tutti i gatti randagi avrebbero apprezzato, come si vede dalla foto, e questa sera nel vostro menù si leggeva carote all’olio, ma di olio neanche una goccia» continua Miglianti.

«Gli ammalati hanno una propria dignità che voi calpestate» conclude Franco Miglianti nella nota di protesta inoltrata anche alla Asl sud-est.