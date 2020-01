La giovane Vittoria Masetti del Circolo Pattinatori in prestito alla Pro Vercelli Trino

GROSSETO – Il nuovo anno per il Circolo Pattinatori Grosseto si apre con la notizia della partecipazione di Vittoria Masetti al campionato italiano di hockey femminile, in programma dal 18 gennaio al 25 aprile. La portierina biancorossa (nella foto di Mimmo Casaburi), classe 2006, indosserà in prestito la maglia dell’Hockey Pro Vercelli Trino femminile. Il presidente Stefano Osti ha dato piena disponibilità di fronte alla richiesta della società piemontese, in modo che la giovane tesserata del Cp Grosseto possa fare un’esperienza importante. La Pro Vercelli nelle prossime settimane si confronterà con Roller Matera, Modena, Scandiano e HP Matera, per un totale di otto incontri.



Logica la soddisfazione della società grossetana che vede premiato il lavoro effettuato in questi anni dai tecnici. In particolare viene messa nuovamente in mostra la scuola dei portieri, che negli ultimi anni ha visto la convocazione di Tommaso Bruni in nazionale per gli Europei under 17 e il prestito di Raffaello Ciupi, che è andato a rinforzare l’SPV Viareggio per la conquista del titolo italiano under 17.