Dalla Coppa Giovani Promesse al campionato, primi impegni dei giovani del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Inizia venerdì al Gemignani di Riglione, presso Pisa, il primo weekend del 2020 per le giovanili del Follonica Gavorrano con la 3ª coppa Giovani Promesse riservato alla categoria Esordienti 2008. Sabato i Pulcini A 2009 saranno impegnati al Tavarnesi di Braccagni nel Torneo della Befana, mentre lunedì 6 parteciperanno sul campo dell’Invicta a Grosseto al torneo di beneficenza “Comitato per la vita”. Domenica in campo anche due squadre di Pulcini B 2010, invitate rispettivamente al Torneo della Befana di Braccagni e al 1° torneo città di Piombino allo stadio Magona.

Domenica riprenderanno anche i campionati interprovinciali: gli Allievi 2004 scenderanno in campo a Livorno contro la Portuale Guasticce, mentre i Giovanissimi 2006 faranno visita al Venturina.