Ottanta podisti per il Capodanno di corsa della Maremmata, primi Taliani e Gamberi

MARINA DI GROSSETO – Dopo una stagione davvero eccellente lasciata alle spalle con l’ultima manifestazione organizzata appena due giorni fa con il trofeo “Sei Bastioni” di mtb, il Marathon Bike a braccetto con Avis, Uisp, Comune e Provincia di Grosseto, ha riproposto la “Maremmata” giunta alla quinta edizione (foto di Roberto Malarby). Ancora quindi un Capodanno di corsa, come da tre anni in ricordo di Domenico Picciocchi, figura storia di Marina di Grosseto.

Una camminata ludico motoria di dodici chilometri aperta a tutti, che è partita dalla Chiesa di Marina di Grosseto alle ore 10.45, per terminare alle gradinate del velodromo di Grosseto. Un’ottantina i pettorali consegnati ai partecipanti, in una giornata davvero bella che ha reso la manifestazione ancora più gradevole. In diversi hanno compiuto l’intero tragitto camminando, altri marciando e ovviamente i più correndo. Alla fine un buffet per tutti offerto dagli organizzatori. Non ci sono stati né vincitori né vinti, come ovviamente era nello spirito della manifestazione. Solo per la cronaca i primi ad arrivare al traguardo sono stati Massimiliano Taliani tra gli uomini e Cristina Gamberi tra le donne.