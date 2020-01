Con la Croce Rossa la Befana arriva a cavallo: appuntamento a domenica

SCARLINO – Un pomeriggio davvero speciale per la festa dell’Epifania è in programma a Scarlino Scalo.

Il comitato locale della Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Scarlino e in collaborazione con Chiara’s Ranch, ha organizzato l’arrivo della Befana a cavallo. Caramelle per tutti, animazione e tanti giochi con i cavalli sono le attività d’animazione per i bambini. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio a partire dalle ore 17 in piazza Gramsci.