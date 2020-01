FOLLONICA – 30 coraggiosi hanno sfidato le acqua del Golfo di Follonica, per quella che è ormai una tradizione: il primo tuffo dell’anno. Donne e uomini, ragazzi e adulti, e persino un unicorno gonfiabile per un appuntamento goliardico che ogni anno attira in spiaggia tanti follonichesi, anche solo a “guardare” chi deciderà di buttarsi.

Il clima piuttosto mite e la mattinata soleggiata hanno sicuramente aiutato chi ha deciso di aderire a questo cimento invernale, il primo tuffo del 2020. Una corsa liberatoria, un tuffo e poi di corsa di nuovo in spiaggia. E alla fine un bel brindisi all’anno nuovo (foto Giorgio Paggetti).