Balloni danza sulle Mura e conquista il trofeo Sei Bastioni

GROSSETO – Un nome nuovo per il campionato d’inverno mountain bike Uisp. Nuovo e illustre, perché Alfredo Balloni è un nome importante per il ciclismo, principalmente su strada con una carriera da professionista: è lui a vincere la seconda tappa del circuito, ovvero il trofeo Sei Bastioni nel centro storico di Grosseto.

Il biker laziale, portacolori della Vo2 Cycling Lab, ingaggia un duello entusiasmante con Federico Rispoli (nella foto di Roberto Malarby), da ormai due anni padrone del campionato e trionfatore a Cala Violina, che si risolve proprio nelle ultime curve: Balloni precede l’atleta argentarino del Team Mbm di neppure tre secondi. Al terzo posto, distante invece tre minuti, Alessandro Timitilli, Estra X Road, che era finito sul podio anche nella prima tappa.

Quarto posto per Francesco Merlini, Mbm, poi Emanuele Sani, Tondi Sport, Aldo Bizzarri, Donkey Club Sinalunga, Stefano Panti, Estranitro X-Road, Mirko Boscagli, Tondi Sport, Alessandro Costantini, Team Marathon Bike, e Cristian Forti, Tondi Sport.

Bel successo per la corsa ben organizzata dal Team Marathon Bike, che ha visto al via 120 atleti, compresi i giovani e le e-bike. Tanti spettatori lungo il percorso, per una gara che ha permesso anche di colorare il cuore della città durante le feste. Al termine la premiazione con il presidente dell’Avis comunale, Erminio Ercolani, e il presidente della Uisp di Grosseto, Sergio Perugini.