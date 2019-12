Vivarelli Colonna scrive ai cittadini e loda «i grandi miglioramenti di questi tre anni»

GROSSETO – Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, scrive ai propri cittadini in vista del nuovo anno:

Una breve riflessione natalizia che vorrei semplicemente condividere con tutti voi, cari concittadini. I miglioramenti che Grosseto ha maturato in questi tre anni di amministrazione sono sotto gli occhi di tutti e la stragrande maggioranza di voi, accanto alle critiche opportune e legittime che apprezzo moltissimo, me lo evidenziano tutti i giorni.

Di questo sono grato, ma non soddisfatto. Bisogna fare ancora di più. Grosseto è diventata un punto di riferimento amministrativo per tanti Comuni toscani e, in alcuni settori e casi, addirittura a livello nazionale. Siamo consapevoli dei successi, ma anche del grande lavoro che ci aspetta. Gli enti locali sono sempre più sacrificati da politiche nazionali di riduzione della pubblica spesa, ed è in questo ambito che ci muoviamo.

Ma noi non ci arrendiamo, nel 2020 ci alzeremo ogni mattina per garantire maggiore sicurezza, maggiore pulizia, migliore decoro del verde urbano, potenziamento della cura dei manti stradali, sinergia con il mondo associativo ed imprenditoriale per favorire l’attecchimento delle imprese e del lavoro.

Sosterremo lo sport, affineremo la nostra sensibilità nel sociale, avremo sempre più cura dei servizi educativi per i giovani, miglioreremo l’offerta didattica universitaria. Avremo cura dello sviluppo culturale della città, con un occhio di riguardo alla salvaguardia del nostro patrimonio a cielo aperto costituito dalle mura medicee finalmente pulite, decorose ed illuminate, ma anche nella novità museale rappresentata dalla collezione Gianfranco Luzzetti, ospitata dalla Chiesa Dei Bigi riqualificata e alle Clarisse.

A breve inizieranno i lavori di riqualificazione dell’ex-orfanotrofio Garibaldi che ospiterà la Casa della Musica. Acuiremo la nostra sensibilità e l’amore verso la nostra Madre Terra con la diffusione del nuovo sistema di differenziazione rifiuti, ma anche portando l’educazione civica ambientale nelle scuole. Ridurremo ancora e riorganizzeremo la pressione fiscale. Tutto questo salvaguardando il benessere del personale dipendente e migliorando le condizioni del bilancio comunale.

Ma soprattutto una cosa vi garantiremo…: noi ci saremo sempre, tutti i giorni a disposizione dei cittadini, per i cittadini. Lo faremo con passione e gioia, con abnegazione totale e certa consapevolezza che la nostra opera sarà sempre profusa con il massimo impegno possibile per i nostri cittadini tutti e per la nostra amata città di Grosseto. #vivagrosseto

Antonfrancesco Vivarelli Colonna