Sconfitta esterna per gli Under 18 del Follonica Basket: Pielle Livorno più concreta

FOLLONICA – Finisce con una sconfitta il girone di andata per gli Under 18 di Vichi e Pietrafesa, battuti 50-58 dalla Pielle Livorno. I follonichesi, in attesa di recuperare il 15 gennaio la gara con il Rosignano, chiudono la prima parte di campionato con un buon record di 5 vittorie e tre sconfitte, rimediate però nelle ultime 4 partite.



Inizio positivo per i maremmani con grande intensità difensiva mentre in attacco si sono riproposti i soliti problemi con scelte di tiro non sempre corrette che non hanno permesso di prendere un vantaggio consistente dovendosi accontentare di vincere il primo parziale per 13-7. Nel secondo parziale i livornesi alzavano il ritmo della gara mettendo in difficoltà i rivali che in attacco trovano punti solo da Bianchi e Bagnoli subendo però un parziale complessivo di 12-17 che rimetteva completamente in gioco la Pielle Livorno.

Secondo tempo di marca livornese; il risultato finale di 58-50 era il giusto risultato di una giornata poco brillante che allontana ancora di più dal secondo posto il Follonica, che in queste feste dovrà ritrovare la brillantezza delle prime giornate di gioco.



Follonica: Petri 3, Bartolozzi 7, Volpi, Bifolco, Bianchi 13, Presenti 4, Vichi 8, Ranieri 3, Bagnoli 12, Biagetti. All. Vichi, Vice Pietrafesa.

Prossimo turno: Arcidosso-Follonica sabato 11 gennaio 2020 ore 17, US Livorno-Invictus Livorno, Piombino-Pielle Livorno, Fides Livorno-Orbetello, Argentario-Rosignano.

Altri risultati: Arcidosso-Invictus 63-72, US-Orbetello 67-34, Piombino-Argentario 75-81, Fides Li-Rosignano rinviata al 27 gennaio.

Classifica: Argentario 18, Piombino*14, Follonica* e US Livorno 10, Arcidosso e Pielle Livorno 8, Fides Livorno* e Invictus Livorno 6, Rosignano** 4, Orbetello.

Da recuperare: Follonica-Rosignano 15 gennaio, Fides Livorno-Rosignano 27 gennaio, Fides Livorno-Piombino 13 gennaio.