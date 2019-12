GROSSETO – Sono alle spalle, almeno per adesso, le giornate più fredde in provincia di Grosseto. Ma nell’ultima notte dell’anno resta comunque piuttosto bassa la temperatura.

In città, attorno a mezzanotte, sono attesi circa tre gradi. Si resterà quindi sopra lo zero, e neppure ci si avvicinerà particolarmente, con una situazione climatica che può essere considerata normale per questa parte dell’anno.

Nelle zone di mare si possono considerare circa 3 gradi in più, anche per la nottata, mentre all’interno e nei paesi alle pendici dall’Amiata sono previste temperature attorno allo zero centigrado.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE