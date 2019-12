Follonica Gavorrano-Bastia si giocherà l’8 gennaio, tre gare in otto giorni per i biancorossoblù

GAVORRANO – C’è una data per la sfida Follonica Gavorrano-Bastia 1924. La partita, domenica 22 rinviata a causa di un’ordinanza del sindaco di Gavorrano Andrea Biondi per il forte vento, verrà recuperata mercoledì 8 gennaio alle 14,30 allo stadio Malservisi-Matteini. Lo ha ufficializzato il Dipartimento interregionale della Figc.

I ragazzi di Paolo Indiani inizieranno dunque il 2020 con tre match nel giro di otto giorni: domenica 5 riceveranno la capolista Monterosi nella prima di ritorno, mercoledì 8 ospiteranno il Bastia nel recupero della 17ª giornata e domenica 12 faranno visita alla Sangiovannese. Un trittico di fuoco per Bruni e compagni.



La situazione nel girone E. I risultati del 17° turno: Aglianese-Sporting Trestina 2-2, Aquila Montevarchi-Us Grosseto 1-1, Calcio Flaminia-Tuttocuoio 1-0, Cannara-Sangiovannese 3-1, Follonica Gavorrano-Bastia rinv all’8 gennaio; Grassina-Ponsacco 2-0, Pomezia-Foligno 3-1, San Donato Tavarnelle-Monterosi 0-0, Scandicci-Albalonga 0-2.

La classifica: Monterosi 36 punti; Grosseto 33; Scandicci e Albalonga 31; Grassina 28; Calcio Flaminia 26; Sangiovannese, Sporting Trestina e Aquila Montevarchi 24; Foligno Calcio 21; Follonica Gavorrano, Aglianese, Cannara 19; San Donato Tavarnelle e Pomezia 17; Bastia e Ponsacco 15; Tuttocuoio 9.