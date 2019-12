Epifania benefica col torneo di solidarietà di Invictasauro e Comitato per la Vita

GROSSETO – Un’altra bella manifestazione sportiva firmata Invictasauro. Il presidente Paolo Brogelli e il responsabile tecnico della scuola calcio Elite Maurizio Bruni della società maremmana, unitamente al Comitato per la Vita di Grosseto, annunciano che il giorno 6 gennaio 2020, presso il centro sportivo di via Lago di Varano 74, si terrà il 1° Torneo di solidarietà, riservato alle scuole Calcio, dal titolo La Befana con il comitato per la Vita e la Asd Invictasauro. La manifestazione in argomento , vedrà impegnati , i ragazzi nati negli anni 2009 e 2010 con orario dalle ore 0930 alle ore 1230. Mentre il pomeriggio, con orario 1500 – 1730, scenderanno in campo i bambini nati negli anni 2011-2012-2013-2014/2015.



Le società che hanno dato la loro adesione e parteciperanno, oltre alla padrona di casa, sono Albinia, Argentario, Follonica Gavorrano, Grosseto, Leoni di Maremma, Manciano, Marina Calcio, Massa Valpiana, Nuova Grosseto, Salivoli e Roselle. Il torneo si articolerà con ben 44 squadre, che giocheranno con l’obiettivo primario di divertirsi e di trovare i fondi economici per sostenere il Comitato per la Vita di Grosseto.

Durante la premiazione, naturalmente interverrà la Befana, che consegnerà ad ognuno dei circa 400 baby giocatori.