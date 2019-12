Capodanno, l’appello del sindaco: «Attenzione ai botti, non esagerate»

GAVORRANO – Si avvicina San Silvestro e si rinnova l’appello del sindaco del Comune di Gavorrano alla comunità per limitare l’uso di botti e petardi in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.

Il Comune di Gavorrano accoglie e aderisce all’invito diramato dal prefetto di Grosseto per un utilizzo consapevole e responsabile dei prodotti pirotecnici in occasione delle festività di fine anno, invitando ad un uso prudente e con l’osservanza di tutte le cautele necessarie per preservare da possibili conseguenze sull’incolumità delle persone e degli animali.

“La libertà di festeggiare con petardi e botti la fine del vecchio anno con l’inizio del 2020 finisce dove inizia il diritto altrui di non subire danni alle proprie proprietà e non dover temere troppo della reazione dei propri animali domestici. Inoltre molti sono i rischi in un uso non moderato di petardi e botti, con migliaia di feriti che devono ricorrere alle cure del Pronto Soccorso ogni notte di San Silvestro. Un appello ai più giovani, un appello ai loro genitori perché vi sia il rispetto del senso civico e del buon senso nell’uso di petardi e botti. Entriamo con il sorriso e senza preoccupazioni nel nuovo anno. Mi auguro quindi che quest’anno sia limitato al massimo l’uso di botti che, lo ricordo, non possono essere accesi in luoghi affollati e vicino a bambini, animali, auto e cassonetti. Approfitto per augurare a titolo personale e per conto dell’Amministrazione Comunale un sereno inizio 2020 a tutta la comunità”.