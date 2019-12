Uil: «Attacco del sindaco inopportuno. Offesi anche i dipendenti comunali»

GROSSETO – “Finire con i botti di capodanno: è questo il vero proposito del primo cittadino di Grosseto? Attaccare in maniera così personale e diretta un segretario generale di categoria significa attaccare tutta la confederazione sindacale Uil“. A parlare Federico Capponi, coordinatore confederale Uil Grosseto.

“Non è mai stato nostro uso e costume come Uil di personalizzare le questioni, e neppure di scendere in modo così poco “politico” fuori dal seminato. Pertanto, coerentemente, continueremo con il nostro modello politically correct – continua -. E’ però quanto mai ovvio che l’attacco rivolto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna alla Uil va oltre il merito delle questioni puramente categoriali e si avventura su un terreno che chiama in causa i lavoratori e pone una questione morale (quella del 6 politico) che non solo ci appare sconsiderata, ma anche offensiva verso tutti i dipendenti del Comune che siamo certi svolgono il loro quotidiano lavoro con responsabilità e giustamente coltivano le proprie aspirazioni di progressione meritocratica”.

“Come sindacato da sempre libero nell’espressione delle proprie posizioni – conclude Federico Capponi – ci sentiamo quindi di apostrofare il comportamento di chi oggi rappresenta l’amministrazione comunale e di ribadire come il confronto deve sempre attenersi al merito delle questioni e mai essere, come in questo caso, guidato da “regie occulte” che attingono a sentimenti di rivalsa e risentimento perdendo di vista il fine ultimo della concertazione tra le parti”.