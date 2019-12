Presepe vivente a Castel del Piano, Nannetti: «Un successo oltre le aspettative»

CASTEL DEL PIANO – “Entusiasmo, passione, condivisione d’intenti, spirito di sacrificio per l’ attaccamento alla comunità di Castel del Piano: questi sono stati alcuni degli ingredienti di una ricetta ben riuscita per realizzare la rappresentazione storica del Presepe vivente 2019″. Così Renzo Nannetti, consigliere con delega al Turismo del Comune di Castel del Piano.

“Innanzi tutto, come collaboratore e rappresentante dell’amministrazione comunale – continua Nannetti -, mi sento ora in dovere di ringraziare Paola Monaci, la regista indiscussa di tutta l’organizzazione, la presidente della Pro loco Federica Terzuoli e tutto il consiglio, e il Centro commerciale naturale”.

“Il calore della pace e della fratellanza ci ha uniti e riscaldati in una gelida serata d’inverno – prosegue -, che ha visto presenti nel Tempio della pace Elena Servi, presidente dell’Associazione Piccola Gerusalemme di Pitigliano, l’Associazione Islamica di Castel del Piano, Tiziana Gottardi, rappresentante del Buddismo Tibetano, gli Ortodossi ed I Cristiani”.

“Ringrazio le Contrade, le loro numerose comparse, tutte presenti con impegno e affetto, per la buona riuscita dell’evento.

Ringrazio le associazioni, tutte, rivolgo a loro e ad ogni singolo partecipante, un caloroso abbraccio, nonché alle Pro loco di Montenero e Montegiovi, alla Misericordia di Castel del Piano ed alla Vab, che hanno garantito la sicurezza di tutti – conclude Renzo Nannetti -. Ringrazio i nostri operai e tutta la macchina amministrativa che si è messa in moto in giorni feriali e festivi, con sacrificio e dedizione, ottenendo l’entusiasmante risultato sperato, ma raggiunto oltre le aspettative, con migliaia di persone piacevolmente intervenute”.