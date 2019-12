GROSSETO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori. La foto di oggi però viene dall’Archivio foto Gori che proprio in questi giorni ha organizzato una mostra dal titolo “La grande rincorsa” con le storiche foto di iniziative sportive in Maremma.

Quaranta immagini in bianco e nero, in gran parte inedite, che ritraggono iniziative sportive a partire dai primi anni ’50. Quello che vedete nell’immagine è il campo Amiata, particolarmente gremito di pubblico, mentre è in corso il 1° maggio 1950 un incontro di calcio femminile tra le agguerrite compagini romanista e triestina.

La mostra resterà aperta al fondo archivio dei fratelli Gori di viale Porciatti n.10, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio.

Se qualcuno si riconoscesse nelle foto che vi stiamo proponendo nella nostra rubrica, o riconoscesse qualcuno, o ancora avesse vecchie fotografie da inviarci (anche degli anni 70-80-90) può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio WhatsApp a 334.5212000. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

