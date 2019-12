L’appello del sindaco di Roccastrada: «Limitiamo botti e petardi, rispettiamo persone e animali»

ROCCASTRADA – Si avvicina San Silvestro e si rinnova l’appello del Comune di Roccastrada alla comunità per limitare l’uso di botti e petardi in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.

Il Comune di Roccastrada accoglie e aderisce all’invito diramato dal prefetto di Grosseto per un utilizzo consapevole e responsabile dei prodotti pirotecnici in occasione delle festività di fine anno, invitando ad un uso prudente e con l’osservanza di tutte le cautele necessarie per preservare da possibili conseguenze sull’incolumità delle persone e degli animali.

“Anche quest’anno – afferma il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola – voglio rivolgere un appello ai nostri cittadini per chiedere di vivere la notte di San Silvestro all’insegna della gioia e dell’entusiasmo, ma sempre in maniera sicura e rispettosa delle persone, degli animali e dei beni pubblici. Negli anni scorsi la nostra comunità ha sempre dimostrato grande senso civico e massimo rispetto delle leggi e delle normative che disciplinano la sicurezza e l’incolumità pubblica, anche durante l’accensione di fuochi d’artificio e/o altri materiali”.

“Mi auguro quindi che anche quest’anno sia limitato al massimo l’uso di botti che, lo ricordo, non possono essere accesi in luoghi affollati e vicino a bambini, animali, auto e cassonetti. Botti e petardi possono provocare danni fisici alle persone, ma anche danni materiali ai beni pubblici e disagi per animali domestici e selvatici. Rinnovo pertanto l’appello affinché si festeggi la notte di San Silvestro con questi stessi principi, tutelando anche ambiente e decoro urbano. Approfitto per augurare a titolo personale e per conto dell’Amministrazione Comunale un sereno inizio 2020 a tutta la comunità”.