Il sindaco premia Martina, la studentessa che ha inventato la bottiglia ripiegabile e indossabile

GAVORRANO – Attestato di merito per Martina Stevanato, la studentessa gavorranese, vincitrice a Firenze del concorso “Il giardino delle imprese” con il progetto delle “B-B-Bottle”, un contenitore ripiegabile e indossabile adatto all’uso alimentare per sostituire le bottiglie di plastica.

È stato il primo cittadino di Gavorrano, Andrea Biondi, durante il consiglio comunale odierno a premiare pubblicamente la ragazza, che frequenta il quarto anno delle superiori al liceo artistico di Grosseto. «Per l’impegno profuso – ha detto Biondi – nella ricerca di soluzioni ecosostenibili in campo imprenditoriale. Un esempio e orgoglio della comunità gavorranese».

«Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per questo riconoscimento di cui mi sento molto onorata – commenta Martina -. Farò di tutto per continuare in questo percorso, nella speranza che altri giovani come me possano fare altrettanto».