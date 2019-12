GROSSETO – Non sono molte le giornate nelle quali, a Grosseto, il termometro va sotto gli zero gradi centigradi. Lunedì 30 dicembre sarà una di quelle.

Sono infatti attese temperature minime di -2 gradi centigradi, decisamente il giorno più freddo in questa prima parte d’inverno tiepida. Praticamente in tutta la Maremma il termometro toccherà o supererà lo zero centigrado. Più freddo, come sempre, all’interno e nelle zone amiatine.

Previsto il sole per tutta la giornata, mentre un vento debole in mattinata dovrebbe via via intensificarsi fino a diventare moderato tra il pomeriggio e la sera.

