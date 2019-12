I Primi Calci del Follonica Gavorrano trionfano al Torneo di Colle Val d’Elsa

COLLE DAL D’ELSA – Brillante affermazione della squadra Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma, prima classificata al Torneo Biancorosso di Capodanno di Colle Val d’Elsa. Quella dei bambini di Francesco Confortini è una bella impresa, considerato che alla manifestazione ottimamente organizzata dalla Colligiana hanno preso parte ben quindici squadre, tutte molto agguerrite: San Miniato, Colligiana rossa, Colligiana bianca, Leoni di Maremma, Sinalunga, Mazzola, Massa Valpiana, Castiglion del Lago, Stella Rossa, Siena Nord, Certaldo, Policras, Asciano, Giovanile Val di Cecina, San Donato Tavarnelle. Nella fase eliminatoria i Leoni di Maremma hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio con il San Miniato. In semifinale affermazione con Stella Rossa (2-0) e in finale con il Castiglion del Lago (3-0). I leoncini hanno fornito prestazioni di livello, ricevendo i complimenti delle società avversarie. La rosa vincente: Manuele Palmieri, Marco Lischi, Antonio Capuano, Samuel Datteroni, Benjamin Datteroni, Samuele Cinotti, Niccolò Zaccariello. All. Francesco Confortini.

La rosa degli Esordienti 2008 del Follonica Gavorrano è stata tra le sei partecipanti del “Torneo di Natale” organizzato dal Pomarance Calcio. I giovani biancorossoblù, guidati dai mister Barbera e Vannetti – si sono misurati con Cecina, Pomarance, Palazzaccio e Gracciano, finendo al terzo posto con tre belle affermazioni, compresa la finalina con il Gracciano (3-1). Una prova più che positiva, dunque, per i maremmani che a fine giornata hanno accusato un po’ di stanchezza. «Siamo contenti – sottolinea Gaetano Barbera – considerato che abbiamo dovuto schierare alcuni atleti fuori ruolo; si sono visti degli importanti miglioramenti tra gli ultimi arrivati. Bravi tutti». La formazione: Stefano Alfonsi, Alessio Parenti, Kevin Lesaj, Niccolò Cascioli, Matteo Mucci, Thomas Valdrighi, Mattia Ginanneschi, Filippo Franchellucci, Gabriele Nardo, Filippo Mosca, Leonardo Guarini, Vincenzo Presta.