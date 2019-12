Convenzione società pesca lagunare, il sindaco: «Approvata la proroga. Opposizione assente»

ORBETELLO – “Si è tenuto il consiglio comunale durante il quale, con la presenza di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l’assenza dell’opposizione e la partecipazione nella sala di oltre 60 pescatori, è stato approvato l’atto di proroga condizionata relativo della convenzione con la Società Pescatori”. Lo scrive, in una nota, il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Un atto molto importante che ha visto un lungo e complesso lavoro svolto con grande coerenza, linearità e professionalità, e che prevede la proroga condizionata di dieci anni della convenzione – continua -. La Società Pescatori, entro e non oltre il 30 gennaio, depositerà una serie di fideiussioni con la novità di una fideiussione annuale per l’anno di competenza che non era presente nella precedente convenzione di 20 anni fa”.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco – di aver approvato questo importante atto, e mi riempie di grande soddisfazione il fatto che tutti e undici i consiglieri comunali di maggioranza siano stati presenti al consiglio comunale e abbiano tutti votato a favore dell’atto. Questo ha dimostrato una compattezza, unità e responsabilità della nostra amministrazione comunale davvero incredibile”.

“Sulla posizione relativa all’assenza dal consiglio comunale dell’opposizione prendo atto delle loro perplessità e motivazioni non volendo entrare nel merito delle loro scelte – prosegue il primo cittadino -. Come dichiarato in Consiglio comunale, mi sono comunque preso l’impegno solenne che a partire da gennaio 2020 questa questione sarà oggetto mensilmente di una conferenza dei capigruppo con la partecipazione quindi dell’opposizione in modo che la medesima possa direttamente partecipare allo sviluppo della vicenda e sapere in tempo reale l’evolversi della procedura in corso che soprattutto nell’anno 2020 comprenderà una serie di tappe importanti e fondamentali”.

“Un ringraziamento per questo positivo risultato – conclude Andrea Casamenti – va sicuramente ai nostri uffici, legali e all’assessore Stefano Covitto“.