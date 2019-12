Capodanno in Maremma: ecco tutti gli eventi in programma per festeggiare il 2020

GROSSETO – Il Capodanno è alle porte. Un festeggiamento a 360, che vedrà le principali piazze maremmane protagoniste di eventi: musica e spettacoli per salutare il 2019 e accogliere il nuovo anno. Numerosi gli eventi organizzati anche per il primo giorno del 2020. Ecco tutte le iniziative in programma il 31 dicembre 2019 e l’1 gennaio 2020.

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’ultimo dell’anno a Castiglione della Pescaia avrà come location dedicata ai festeggiamenti piazza Garibaldi con lo spettacolo di “Radio Mania live tour”. Il programma musicale prenderà il via alle 22:30 con la band live “Deeradio”, attorno alla mezzanotte saliranno sul palco i deejay e speaker di RadioMania per dare il benvenuto all’anno nuovo e con la loro musica resteranno in diretta radiofonica fino alle 2.30 del mattino.

Vi aspettiamo a Castiglione della Pescaia per festeggiare insieme il nuovo anno. Cenone di fine anno con musica dal vivo. L’aperitivo sarà servito per le ore 20.00. E poi tutti a Cena a salutare il nuovo anno. La serata sarà allietata dall’Orchestra Olivelli durante e dopo cena. La quota a persona per adulti è fissata in € 88,00. La quota bambino in € 35,00. Info su menù e prenotazioni a questo LINK.

CINIGIANO – Il 31 dicembre, per partecipare al veglione di capodanno, in programma alle 20, nella sede della Misericordia, prenotare al 335 823 4931.

FOLLONICA – Martedì 31 dicembre “Il gallo canta la mezzanotte” in piazza Sivieri: il Comitato Quartiere Senzuno, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Follonica, sta ultimando i preparativi per la festa di fine anno con musica e animazione per tutti. Appuntamento già a partire dalle 20 per con warmup dj Leo Pinzuti che “scalderà” il pubblico fino alle 22 per passare il palco alla Soul Man, la live band follonichese che allieterà la serata fino intorno alle 23.45. Il countdown per il 2020 sarà scandito da Mr. Ardy che, insieme a Caterina Toni e Matilde Meschi, presenterà e animerà la festa; quindi tutti a ballare in piazza con la musica del dj set Only Smile, Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati e un programma musicale che spazierà tra i tanti generi per coinvolgere con musica e balli il pubblico in un divertente e allegro benvenuto al nuovo anno. LINK

GROSSETO – Un grande spettacolo in Piazza Dante: Grosseto si prepara a festeggiare l’arrivo del 2020 con un ricco programma di appuntamenti. Ad animare la notte più lunga dell’anno saranno il comico Gianluca Fubelli – direttamente dalla trasmissione tv Colorado – e il concerto degli Abba Dancing Dream, con Filippo Caccamo mattatore sul palco in qualità di presentatore della serata. Insieme a loro, a partire dalle ore 22, la piazza avrà l’occasione di scandire il conto alla rovescia che saluterà l’arrivo del nuovo anno. A seguire il dj set di Roberto Target, resident deejay della discoteca Tartana e tra i più eclettici e conosciuti della Toscana. LINK

Un menù ricco tra i gusti della tradizione e i profumi della nostra terra. È quel che offre il Guadalupe Tuscany Resort e il ristorante il Gallinaccio. «Sarà un capodanno speciale con un menù ricco di tradizione e gusti della nostra terra». La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo. Info su menù e prenotazioni a questo LINK.

MANCIANO – Grande festa a Saturnia (Manciano) per Capodanno, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Manciano, con la focarazza più grande della Toscana. La preparazione della focarazza inizia la mattina del 31 dicembre alle 8, per poi essere accesa alle 22. Dalle 19 alle 2 di notte dell’1 gennaio salsiccia e vin brulè. Dalle 22.30 super dj set con la miglior musica dagli anni ’90 ad oggi. A mezzanotte, spettacolo pirotecnico.

MONTE ARGENTARIO – Sarà un Capodanno in piazza quello che si prepara a festeggiare l’Argentario nella notte del 31 dicembre. Un San Silvestro che sarà all’insegna della musica e del divertimento e che vedrà protagoniste le piazze principali dei due centri. Il programma prevede musica live e dj set. In Piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, a partire dalle 23,30, The Longboarders accenderanno la serata con musica live celebrativa dei brani che hanno fatto la storia del rock’n’roll anni 50′ con uno spettacolo coinvolgente, rivolto ad un pubblico di tutte le età. A seguire, arriverà dj set di Maurizio Amadio aka Mauama, che porterà avanti la notte di San Silvestro con una selezione musicale di revival e contemporary hits. A Porto Ercole la festa sarà in piazza Roma, dove alle 23,00 la band grossetana The Uncertain proporrà “Icons”. Il titolo dello spettacolo è un nuovo concept di musica live. Un no stop di musica che passa attraverso la dance music dei mitici anni 80 e 90 fino ad arrivare ai giorni nostri in uno spettacolo fatto di colori ed effetti speciali.

PITIGLIANO – Martedì 31 dicembre, alle 23, in piazza della Repubblica, “La Notte di Capodanno” con Boobox electro live show, Dj set show Mr Kikko Dj e i giochi pirotecnici.

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel giorno di Capodanno, alle 11, è confermato nella cittadina costiera l’ormai tradizionale primo bagno dell’anno giunto allottava edizione. I temerari, che ogni anno sono in aumento, si ritroveranno sul lungomare di Ponente, nei pressi del piazzale Maristellaare. Alle 16:30, In piazza Garibaldi andrà in scena lo spettacolo della band “La settima onda”, un’acclamata cover band dei Nomadi.

FOLLONICA – Mercoledì 1 gennaio 17,30 concerto di Capodanno al teatro Leopolda con la Filarmonica Puccini.

GROSSETO – Nuovo Capodanno di corsa quello che si apprestano ad organizzare Avis, Uisp e Marathon Bike. Per il quinto anno consecutivo, il 1° gennaio verrà riproposta la classicissima “Maremmata”, camminata ludico motoria di 12 chilometri aperta a tutti, che partirà dalla chiesa di Marina di Grosseto alle ore 10.45 e terminerà alle gradinate del velodromo di Grosseto. Le iscrizioni gratuite si potranno formalizzare presso il negozio Running 42 di via Sauro a Grosseto, o quindici minuti prima della partenza. Il ritrovo, per agevolare le operazioni di spostamento dei partecipanti, sarà alle ore 10.15, presso le gradinate del velodromo di Grosseto.

Al Teatro degli Industri va in scena un appuntamento tradizionale del calendario musicale grossetano. Mercoledì 1 gennaio alle 18, per celebrare l’arrivo del nuovo anno, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” si esibisce nel tradizionale Concerto di Capodanno. Il programma a questo LINK.

SANTA FIORA – A Santa Fiora il primo giorno del 2020 apre nel segno della musica: mercoledì 1 gennaio, alle 17, al teatro Andrea Camilleri, si terrà il tradizionale concerto di capodanno della Filarmonica Gioberto Pozzi. LINK