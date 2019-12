Capodanno da Marina a Grosseto con la Maremmata: ecco come iscriversi

MARINA DI GROSSETO – Nuovo Capodanno di corsa quello che si apprestano ad organizzare Avis, Uisp e Marathon Bike. Per il quinto anno consecutivo, il 1° gennaio verrà riproposta la classicissima “Maremmata”, camminata ludico motoria di 12 chilometri aperta a tutti, che partirà dalla chiesa di Marina di Grosseto alle ore 10.45 e terminerà alle gradinate del velodromo di Grosseto. Le iscrizioni gratuite si potranno formalizzare presso il negozio Running 42 di via Sauro a Grosseto, o quindici minuti prima della partenza. Il ritrovo, per agevolare le operazioni di spostamento dei partecipanti, sarà alle ore 10.15, presso le gradinate del velodromo di Grosseto.