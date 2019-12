Bambina malata vuole incontrare i suoi idoli: youtuber maremmani vanno a trovarla in ospedale

GROSSETO – Due fidanzati diciottenni, i maremmani Corinna Navoni e Mattia Stagni, un canale YouTube, Ninna&Matti, e migliaia di giovani follower. Tra questi c’è anche una bambina di 10 anni affetta da leucemia, ricoverata nel reparto di Ematoncologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, che, nell’ambito del progetto ‘We will make your dream come true’, ha espresso il desiderio di conoscere i due youtuber maremmani.

I piccoli ricoverati all’ospedale calabrese hanno scritto delle letterine, che sono state appese ad un albero di Natale, nelle quali hanno appuntato i loro desideri. L’intento del progetto ‘We will make your dream come true’, infatti, è quello di provare a realizzare i sogni di bambini con patologie gravi e/o terminali. Tra le letterine raccolte dall’albero dal personale medico c’è anche quella della piccola che ha espresso il desiderio di incontrare Ninna e Matti.

Corinna e Mattia hanno subito accolto con commozione e entusiasmo l’invito di Giuseppe Raiola, direttore del reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, che li ha contattati in questi giorni.

Ninna e Matti saranno a Catanzaro il prossimo 2 gennaio e incontreranno la loro piccola fan.