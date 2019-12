Al Follonica Gavorrano il test con il Poggibonsi e il giovane attaccante Guazzini

GAVORRANO – Buon test per il Follonica Gavorrano che ha disputato a Castellina in Chianti un allenamento congiunto con il Poggibonsi (girone B di Eccellenza), vincendo per tre reti a uno. Mister Indiani ha testato la squadra in vista del probante impegno di domenica prossima: al Malservisi-Matteini arriverà infatti la capolista Monterosi. Bruni e compagni si sono ben comportati e nella ripresa sono andati tre volte a segno. Primo gol con la maglia del Follonica Gavorrano per l’ex Pianese Lorenzo Benedetti e, nel finale, per Giacomo Guazzini, ex Us Grosseto, al debutto.



Nel frattempo la società biancorossoblù ha chiuso un altro accordo di calciomercato acquisendo le prestazioni di Giacomo Guazzini, attaccante, classe 2000 e di natali grossetani. Guazzini arriva alla corte di Indiani dall’Us Grosseto, dopo aver maturato importanti esperienze nelle giovanili di Fiorentina, Sampdoria e Siena. Ha già disputato un campionato di serie D con la maglia bianconera del Viareggio.

POGGIBONSI: Cipriani, Migliorini, Cortopassi, Vittorini, Bianchi, Metafonti, Meucci, Micchi, Cicali, Giorgio. A disposizione: Milanesi, Biagini, Boumarouan, Ceccuzzi, Di Mascio, Forconi, Mariotti. All. Cioffi.

FOLLONICA GAVORRANO: Niccolò Carcani, Bruni, Ferrante, Grifoni, Gemignani, Benedetti, Ferraresi, Torelli, Berardi, Apolloni, Brega. A disposizione: Ombra, Placido, Lepri, Guazzini, Lombardi, Pietro Carcani, Pardera, Farini, Cordovani, Consonni, Rosa Gastaldo. All. Indiani.

MARCATORI: 9′ st Benedetti, 27′ st Pardera, 30′ st Cicali, 42′ st Guazzini.