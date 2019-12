Torna l’Argentarola’s Cup: 14 barche in mare nella XV edizione

MONTE ARGENTARIO – Nel mare dell’Argentario dove veleggiano da 150 anni le più belle barche del mondo è tornata anche quest’anno l’Argentarola’s Cup – Trofeo Iemanjà imbarcazione vincitrice delle due ultime edizioni – classica regata tra Natale e Capodanno per velisti ogni tempo. Giunta alla sua XV edizione la competizione ha avuto la spettacolare partenza dal Porto del Valle di Porto Santo Stefano, il periplo dello scoglio dell’Argentarola e ritorno con arrivo altrettanto scenografico davanti al lungomare pieno di pubblico. La sera, presso la sede dello Yacht Club Santo Stefano, si è tenuta una festosa cena aperta a regatanti e famiglie con le premiazioni.

Quattordici sono state le barche impegnate e prima classificata è risultata Iemanjà di Piero De Pirro, presidente del Circolo Vela e Canottieri dell’Argentario, seconda Alpha Umi di Luigi Miraglia con lo stesso guidone del CVC e terza Jolie di Marcello Bernabucci guidone Lega Navale Italiana con a bordo Massimo Salusti, armatore di Sventola barca che ha vinto l’Argentarola’s cup nelle precedenti edizioni ora ferma per lavori. Ufficiale di regata è stato Maurizio Giannelli. Una menzione speciale va ad una vera donna di mare, l’infaticabile e onnipresente Lorella Fanciulli segretaria dello Yacht Club Santo Stefano che ha come sempre organizzato l’evento in maniera impeccabile sotto ogni punto di vista. L’intera manifestazione è stata documentata dal comandante Daniele Busetto “yachting writer”.