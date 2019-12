San Vincenzo e Cecina esultano, sconfitte le giovanili del Follonica Basket

FOLLONICA – Sconfitta inattesa per il gruppo Under 13 di Porciani e Francardi nella seconda giornata della seconda fase del campionato Under 13. Al Palagolf0 il San Vincenzo ha prevalso 50-45 dopo una partita equilibrata. Avvio balbettante dei ragazzi azzurri con un buon San Vincenzo che con una difesa aggressiva mette in difficoltà gli azzurri che riescono a limitare i danni nel punteggio grazie ai molti errori in attacco dei San Vincenzini che chiudono avanti 13-6 il primo parziale.

Il secondo parziale vede un Follonica più fiducioso dei suoi mezzi trovare qualche buon canestro e recuperare diversi palloni che consente di aggiudicarsi il parziale per 18-11 e andare al riposo lungo in parità 24-24. Il terzo quarto vede le due squadre un po’ in affanno con molti errori ma con il Follonica che riesce a mettere la testa avanti sul finire del periodo che si chiude con gli azzurri avanti 37-34. Nei primi 5’ dell’ultimo parziale gli azzurri arrivano a toccare anche il +6 42-36, poi invece di continuare a giocare di squadra gestendo il tempo a disposizione, si tenta troppo spesso soluzioni individuali velleitarie che consentono al San Vincenzo, sempre sul pezzo, di recuperare punto dopo punto e mettere la testa avanti fino al definitivo 50-45 a proprio favore.

Follonica: Righi, Ruffinato, Dell’Anna, Ciaffarafà, Tosi, Cenerini, Signorini, Anselmi, Martini, Battaglini, Pucci. All. Porciani. Il Follonica osserverà il proprio turno di riposo nella terza di andata.

Prossimo turno: San Vincenzo-Orbetello, Invictus Livorno-Volterra. Altro risultato di giornata Volterra-Orbetello 45-47.

Classifica: San Vincenzo 4, Follonica e Orbetello 2, Volterra e Invictus Livorno 0.

Ultima partita dell’anno per il gruppo Aquilotti di Walter Giovani che al Palazzetto dello Sport di Cecina hanno affrontato i 2009 padroni di casa. Netta prevalenza tecnica del Cecina che si è aggiudicato tutti e 6 parziali. Per i bambini e le bambine del Follonica si tratta di accumulare esperienza che darà frutti nel tempo.

Prossimo turno sabato 4 gennaio ore 17.00 palestra A Palagolfo di Follonica per affrontare la Biancorossa Grosseto.

Follonica: Burato, Ciacci, Di Vico, Frullani, Giovannelli, Khoule, Maccianti, Scozio, Seravalle, Bartoletti, Bucci, Capellupo, Chelini, Iacometti, Latini, Leone. Istruttore Walter Giovani.