GROSSETO – E’ un Capodanno molto freddo in tutta la provincia di Grosseto. In città è stata raggiunta quota zero centigradi, in parziale modifica alle precedenti previsioni secondo le quali già oggi nel capoluogo si sarebbe visto il segno meno.

Dovrebbe succedere in realtà lunedì 30 dicembre, mentre nel resto della provincia fa già più freddo. Alcuni esempi: Roccastrada -3, Manciano -2, i paesi amiatini – 4, -9 in vetta.

Non sono previste precipitazioni ed è attesa una ulteriore diminuzione delle temperature, specie avvicinandosi al mare, per un Capodanno davvero molto freddo.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE