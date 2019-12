Follonica Gavorrano al lavoro: allenamento congiunto col Poggibonsi

GAVORRANO – Follonica Gavorrano di nuovo al lavoro per preparare il big-match di domenica 5 gennaio al Malservisi Matteini contro la capolista Monterosi. I ragazzi di mister Indiani effettueranno anche un test, un allenamento congiunto lunedì 30 alle 14,30 a Castellina in Chianti contro il Poggibonsi. Sarà un’importante verifica della condizione generale dei gruppo e in particolare degli ultimi arrivati Torelli, Gemignani e Benedetti, chiamati a dare una mano per disputare una seconda parte di stagione da protagonisti. Contro il Poggibonsi di Antonio Cioffi (militante nel girone B di Eccellenza) i biancorossoblù cercheranno di ritrovare il ritmo gara dopo la sosta forzata contro il Bastia, a causa del forte vento che ha convinto il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi ad emettere un’ordinanza. A proposito della gara con gli umbri non c’è ancora l’ufficialità per la data del recupero. Il dipartimento Interregionale ha messo in calendario la partita per mercoledì 8 gennaio, ma le due società hanno proposto un’altra data. La decisione finale arriverà dunque solo dopo la riapertura degli uffici federali.



Soddisfazioni sul fronte scuola calcio per la società maremmana. Il campo del Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia è stato il teatro della quarta edizione del “Natale al Dlf Civitavecchia”, torneo di calcio riservato ai Pulcini 2010. Al via DLF Verde (primo classificato), Ladispoli (secondo), Argentario, Montalto di Castro, Lodigiani, DLF Bianco, Scansano e Follonica Gavorrano. I biancorossoblù di mister Presta hanno concluso al quinto posto, dopo aver vinto tutte le gare del girone di consolazione contro Argentario e Montalto di Castro. Nelle eliminatorie, invece, fatale è stata una sconfitta di misura con il Lodigiani, dopo le vittorie con Scansano e DLF Bianco.

«I ragazzi non hanno sofferto con nessuna squadra – commenta il mister Michele Presta – ed anzi hanno giocato al meglio delle loro possibilità. Purtroppo un gol nella differenza reti ci ha negato la possibilità di disputare il girone d’oro. Ma questo è il calcio e siamo contenti del comportamento del gruppo».

«Il torneo – dice la dirigenza del Follonica Gavorrano – è stato divertente, un’esperienza bellissima per i nostri piccoli atleti, grazie anche all’ottima organizzazione del Dopolavoro Ferroviario Civitavecchia che vogliamo ringraziare pubblicamente».

La rosa dei Pulcini 2010: Riccardo Cacciaguerra, Lorenzo Niccolai, Thomas Ranieri, Tommaso Stefanini, Rocco Fiorini, Amir Nfaiedh, Francesco Raiano, Leonardo Rossetti, Samuele Senesi, Andrea Pinzuti. All. Michele Presta; dirigenti Salvatore Raiano e Massimo Stefanini.