Trionfo a due cifre per Il Veliero, pokerissimo della Panetteria Maremma

GROSSETO – Tre partite nel terzo turno di campionato di calcio a 7 Csen over 35. La vittoria più roboante è stata senza dubbio quella messa a referto dal Ristorante Il Veliero. La formazione orbetellana infatti ha rifilato un pesantissimo 11-2 ai malcapitati Amatori Grosseto: gara senza storia, dove gli orbetellani hanno segnato un po’ da tutte le posizioni.

Tripletta di Di Tonno, e doppiette per Mengoni, Baggiani e Nannini, mentre le reti di Zerbini e Bagnoli hanno reso meno pesante il passivo. Successo importante anche quello della Panetteria Maremma nel derby tra fornai, contro il Panificio Arzilli: 5-2 il punteggio finale con le reti di Siveri, Cinelli e Paffetti a fare la differenza. Successo di misura invece per La Stecca che però ha avuto la meglio del Granducato del Sasso per 3-2.

Panetteria Maremma-Panificio Arzilli 5-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Allegro, Siveri, Gigli, Bonaugura, Cianti, Leone, Meini, Paffetti.

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Lorenzini, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Viti, Ottaviani G., Nanni, Ottaviani M.

Reti: 2 Notaro; 2 Cinelli, 2 Paffetti, Siveri.

Amatori Grosseto-Ristorante Il Veliero 2-11

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Zerbini R., Zerbini S., Bagnoli, Gramazio, Pasquinelli.

IL VELIERO: Di Roberto, Di Tonno, Bonucci, Cecconi, Nannini, Troncarelli, Baggiani, Mengoni.

Reti: Bagnoli, Zerbini R.; 3 Di Tonno, 2 Mengoni, 2 Baggiani, 2 Nannini, Bonucci,, Cecconi.

Granducato del Sasso-La Stecca 2-3

GRANDUCATO DEL SASSO: Becchi, Bulku, Montani, Musilli, Stivaletti, Trimi, Rossi, Blanchi, Balducci.

LA STECCA: Villani, Cantalino, Corina, Torti, Foglia, Sacchini, Cuneo.

Reti: Bulku, Rossi; Cuneo, Foglia, Cantalino.