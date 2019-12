La corale “Gaudete” in concerto: appuntamento al Cottolengo

GROSSETO – “Il Natale è anche occasione per valorizzare il linguaggio musicale come occasione per riflettere sul mistero dell’incarnazione di Dio in Cristo Gesù. Nei secoli sono stati tantissimi i musicisti e i compositori che hanno scritto brani, arie, opere su questo. E’, per questo, sempre molto emozionante assistere a concerti che ripropongono melodie popolari assieme ad altre magari meno note, ma di altissima intensità, per essere aiutati a meditare, attraverso le note e le voci, sul centro della fede cristiana”.

Per questo la Diocesi di Grosseto organizza, ormai da anni, nella domenica successiva al Natale, un concerto con il coro diocesano “Gaudete”, diretto da Luca Bernazzani, responsabile del settore musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano, offre un concerto natalizio.

L’appuntamento, quest’anno, è per domenica 29 dicembre, alle 18.15, nella chiesa parrocchiale del Cottolengo, in via Scansanese, a Grosseto. Il coro proporrà le più conosciute ed amate arie natalizie, assieme a brani più intimi ed introspettivi della storia della musica.

All’organo Alessandro Mersi.

La Diocesi, attraverso l’impegno dell’ufficio liturgico diretto da don Marco Gentile, sta investendo sempre più cura e attenzione verso la musica e il canto liturgico come espressione della lode di un popolo, che canta per pregare. E’ così che anche di recente, in occasione della Settimana della Bellezza, è stato organizzato un seminario col compositore don Marco Frisina, che ha coinvolto decine di cantori dei cori parrocchiali ed è stato dato alle stampe il volume “Cantare la Parola”, una raccolta puntuale di tutti i salmi responsoriali delle domeniche e dei vari giorni festivi, appositamente musicati da Michele Lottini e che mette insieme le fatiche degli ultimi cinque anni “durante i quali – ha ricordato Luca Bernazzani, curatore dell’edizione – abbiamo sistematizzato il canto dei salmi nelle Messe prefestive teletrasmesse, come nelle principali feste liturgiche”.