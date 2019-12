FOLLONICA – Troppo vento per le mongolfiere che a Follonica, questa mattina, non hanno potuto alzarsi in volo. L’evento, che è in programma all’Ippodromo sino a domani, prevede però tutta una serie di altri appuntamenti dedicati alla famiglia.

Tra le attrazioni gli spettacoli equestri e la corte del Granduca Leopoldo II di Lorena con l’associazione Follos 1838.

Questa mattina, all’inaugurazione, anche il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani accompagnato da Andrea Benini e l’oro olimpico del surf Alessandra Sensini (foto Giorgio Paggetti).