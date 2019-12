GROSSETO – E’ dunque arrivato il freddo in tutta la provincia di Grosseto. Già oggi, nel capoluogo, le temperature minime si avvicinano agli 0 gradi centigradi, con le massime che scendono dopo tempo sotto quota 10.

Già sotto lo zero le minime nelle zone dell’interno, come Roccastrada, o in tutti i comuni amiatini. In vetta si dovrebbero toccare i -9, con le massime che non raggiungeranno lo zero centigrado per tutta la giornata.

Previsto anche vento, anche moderato, con raffiche che vista la temperature risulteranno molto fastidiose. Niente nuvole o precipitazioni, ci sarà il sole, ma sarà quindi un solo gelido.

