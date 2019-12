Comitato tralicci: «Raccolte 370 firme. Ma la Giunta vuole sanare la situazione»

GAVORRANO – 370 firme. Sono quelle depositate dal comitato Gavorrano senza Elettrosmog. si tratta di «firme di cittadini che richiedono l’allontanamento delle antenne dai centri abitati e dai punti di aggregazione delle persone e conseguente rispetto dell’impatto ambientale».

«Con stupore abbiamo appreso che la Giunta comunale ha conferito l’incarico ad un legale per ottenere una consulenza sulle questioni emerse in merito all’applicazione del Piano comunale per l’installazione degli impianti di radiotelefonia; in particolare parliamo del famoso mega traliccio della Finoria» affermano Gina Redi e Asco Da Giau.

«La giunta ha preso atto e fa proprio il parere legale e da “Mandato ai responsabili degli uffici preposti di adottare gli atti necessari per sanare la situazione”. L’incredibile che secondo il parere legale: “La ditta risulta priva di legittimazione rispetto alla richiesta di rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione dell’Infrastruttura”».

L’Amministrazione doveva richiedere gli oneri di urbanizzazione relativi. Il traliccio non dovrebbe esistere, ma nel frattempo vi stanno installando in questi giorni delle antenne sopra. Vorremmo risposte chiare dall’amministrazione: perché è stato dato l’incarico al legale solo ad agosto 2019 a lavoro ultimato e non prima come noi chiedevamo? Perché l’amministrazione non interviene sull’installazione di questi giorni alla Finoria? E adesso cosa succederà?».