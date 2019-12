Ladri scatenati: due colpi nella notte nella stessa azienda della città

GROSSETO – Due furti in cinque notti. Duemila euro di bottino, danni per altri mille euro. Non è stato un Natale felice per il Pellegrini Gomme, storica azienda cittadina di via Siria.

I ladri hanno colpito due volte, la prima nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, la seconda nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27. In entrambi i casi è stata presa di mira la lavanderia del gommista. I malviventi sono entrati nell’azienda, scavalcando un muretto e riuscendo poi a introdursi nei locali che ospitano la cassa.

Al bottino, gli incassi della settimana del 21 dicembre e delle giornate del 25 e del 26 dicembre, vanno aggiunti i danni subiti dalla gettoneria, circa 500 euro in ciascuna delle due scorribande.