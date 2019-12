MANCIANO – “In merito alla nota di Legambiente, che esprime preoccupazione per le conseguenze dello sversamento di gasolio da un’autocisterna, Acquedotto del Fiora e amministrazione comunale precisano di aver provveduto immediatamente ad effettuare in maniera congiunta tutte le azioni indicate da Arpat per garantire la tutela e la sicurezza dei sistemi idrici e fognari, mantenendo comunque un costante e puntuale monitoraggio di tutte le reti, che prosegue anche in questi giorni”. Così la nota congiunta di Adf e Comune di Manciano.

