Follonica in mongolfiera: i giganti dell’aria daranno spettacolo da domani. Ecco tutto il programma

FOLLONICA – “Follonica in Mongolfiera” svela le sue date: il festival si terrà all’Ippodromo dei Pini di Follonica sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019, durante le festività natalizie. Si tratta di una manifestazione per tutte le età, che si svolgerà fin dalle prime ore del mattino, quando prenderanno forma i “giganti dell’aria”.

Una festa magica, piena di suggestioni, dedicata alle famiglie e in particolare ai bambini, che fa da cornice ad alcuni momenti dedicati al cavallo e in particolare allo spettacolo dei Butteri di Alta Maremma, al quale assisterà la famiglia del Granduca Leopoldo di Lorena, con dame, cavalieri e broccati ottocenteschi! Ed ecco che l’associazione Follos 1838, con la loro magica rievocazione storica, riporterà ad una Follonica antica ma ancora presente nel cuore dei follonichesi.

Tante le attrazioni organizzate intorno al cavallo: mongolfiere, spettacoli, balli ottocenteschi, laboratori per ragazzi, truccabimbi, il tutto coordinato dalla Compagnia artistica Mantica.

Saranno presenti sei mongolfiere, che struttureranno voli vincolati e voli liberi, ma anche una mongolfiera “sdraiata” e gonfiata a metà, che conterrà intrattenimenti dedicati prevalentemente ai bambini.

Apertura ore 9.30 – 21.30, con chiusura cancelli alle ore 24.00. Food Truck dove si potrà mangiare e servizio navetta dalle ore 11.00 alle ore 21.30 (partenze ogni ora da Stazione, con percorsi davisionare su pagina www.inmongolfiera.it).

Programma Follonica in Mongolfiera

SABATO 28 DICEMBRE 2019 – DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 21,30 – CHIUSURA CANCELLI ORE 24,00

Ore 9,30 – Apertura al pubblico

9,30 – Decollo mongolfiere: da area esterna allo ippodromo

10,20 – Arrivo in carrozza della famiglia granducale

10,25 – Saluti di benvenuto di Sistema Cavallo Srl, saluti di ringraziamento degli organizzatori ECISTA Srls e Live ’95

10,40 – Discorso inaugurale e Taglio del Nastro del Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani

11,00 – 11,20 – Il popolo di Follos 1838 si unisce alla famiglia Granducale per assistere allo spettacolo dei Butteri

11,00 – 12,00 – Truck food

11,00 – 12,00 – Mercatino di Natale

11,00 – 13,00 – Truccabimbi

11,20 – 12,00 – Spettacoli equestri a cura dell’Associazione “Butteri d’Alta Maremma”

11,30 – 13,30 – Tesla Drive experience e Test Drive delle Electric Bike

11,30 – 12,00 – Apertura Gruppo Mantica

11,30 – 13,30 – Acrobatica aerea

11,30 – 13,30 – Esplora mongolfiera

11,30 – 13,30 – Laboratorio per ragazzi

12,00 – 14,00 – Battesimo del volo

12,00 – 16,00 – Volo vincolato a terra

12,10 -12,30 – I Figuranti in costumi ottocenteschi “FOLLOS 1838″ accompagnano gli spettatori nella zona dei Mercatini e dello Street Food

12,30 – 13,30 – Parata

12,30 – 13,30 – Spettacolo

12,30 – 15,30 – Truck food

12,30 – 15,30 – Mercatino di Natale

13,30 – 15,00 – Spettacolo

14,00 – 14,30 – Butteri della Bandita di Castiglione della Pescaia, spettacolo con i puledri

14,00 – 16,00 – Partenza mongolfiere: da area interna all’ippodromo

14,00 – 17,00 – Luna park retrò

14,30 – 16,30 – Esplora mongolfiera

15,00 -15,45 – Danze Ottocentesche di fronte alle tribune a cura della Scuola di Ballo “Odissea 2001 e dell’Accademia Danze Ottocentesche di Ancona”

15,00 – 17,00 – Tesla Drive experience e Test Drive delle Electric Bike

15,00 – 17,00 – Truccabimbi

15,00 – 18,00 – Battesimo del volo

15,00 – 18,00 – Acrobatica aerea

15,00 – 18,00 – Laboratorio per ragazzi

16,00 – 16,45 – Giochi equestri a cura dell’Associazione “Butteri della Maremma”

16,00 – 24,00 – Truck food

16,00 – 24,00 – Mercatino di Natale

16,30 – 17,30 – Parata

16,30 – 17,30 – Spettacolo

17,00 – 18,00 – Night Glow

17,00 – 18,00 – Spettacolo

18,30 – 19,00 – Chiusura attività

24,00 – Chiusura cancell