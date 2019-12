Contratto collettivo, la Uil a Vivarelli Colonna: «Attacco poco serio, non all’altezza di un sindaco»

GROSSETO – “Le parole sconsiderate del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna non offendono Sergio Sacchetti ma l’intera Uil Fpl. Per questo ho scritto una lettera aperta al primo cittadino di Grosseto”. A parlare Mario Renzi, segretario regionale Uil Fpl. Di seguito la lettera.

Caro signor sindaco con tanti nomi e cognomi ma così poca avvedutezza ed equilibrio,

spacciare la Uil come un sindacato poco riflessivo e bizzoso (come il bambino che per Natale pretende l’aeroplano vero) è un gesto

poco serio e non all’altezza del ruolo che le compete come primo cittadino di una città così importante.

Ci scusi ma è proprio questa sua reazione scomposta che semmai la dice lunga sul suo carattere e sulla sua evidente tendenza a classificare come “birboni” proprio coloro che non gliele danno tutte vinte.

E’ lei che assume la guisa di un bambino bizzoso che punta i piedi e che pretende a tutti i costi l’approvazione di tutti, anche da chi non condivide le valutazioni e le scelte della sua amministrazione.

Quando lei accusa la mia organizzazione di non essere realista ma di far “propaganda”, viene poi da chiedersi che senso abbia questa invettiva. Non siamo noi, signor sindaco, ad essere ormai con entrambi i piedi in piena campagna elettorale. Ci rifletta.

Un consiglio amichevole: lasci perdere le allegorie natalizie. Sarebbe troppo facile per noi contrapporre al suo Babbo Natale una Befana che tra pochi giorni le consegnerà il bastimento di carbone che si merita.

In questa diatriba, per fortuna, il giudice è veramente terzo: sono tutti i dipendenti del Comune di Grosseto che avranno modo di valutare la qualità dei provvedimenti e delle risorse che la sua Giunta a messo a loro disposizione.

Per adesso, ancor prima che gli effetti pratici siano apprezzabili, stando a questa sua scomposta ed irritatissima reazione, vien da pensare che in giro tiri veramente una brutta aria. Par di capire che lei stesso abbia già avuto modo di prendere contatto con il malumore che serpeggia tra le file del personale comunale.

Stia sereno signor sindaco e viva bene queste Feste che il peggio, da questo punto di vista, deve ancora venire.

Come avrà notato non ci siamo preoccupati di entrare nel merito della polemica e dei contenuti del contratto aziendale che la Uil non ha firmato: a questo ci pensa in maniera abbondantemente valida ed autorevole la Uil Fpl dell’Area vasta Toscana sud est di cui Sergio Sacchetti è segretario generale. Noi abbiamo solo voluto far sentire la nostra voce in risposta a chi, solo alcuni mesi or sono, veniva ad incensare e lodare la Uil Fpl (tutta, a partire da quella di Grosseto) al Congresso regionale di Principina e che adesso ci tratta a pesci in faccia.

Un felice 2020 alla sua Città.