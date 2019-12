Campionato invernale Snipe, il trofeo rimane alla coppia Fantoni-Buzzetti

TALAMONE – Il Circolo della vela di Talamone chiude la stagione velica 2019 con i risultati del Campionato Invernale Toscano Classe Snipe, XXI° edizione del Trofeo Fosco Santini, manifestazione che ha ormai superato i confini locali richiamando velisti da tutte le regioni e, quest’anno, anche un atleta internazionale.

Articolato su quattro giornate (30 novembre, 1, 7 e 8 dicembre) la manifestazione ha visto quattordici equipaggi competere in nove prove con condizioni meteo che, in alcune giornate, si sono rivelate anche sfidanti. I venti dal quadrante meridionale, infatti, hanno messo alla prova gli equipaggi che, sempre in totale sicurezza, hanno girato le boe regalando alla baia prestazioni di alta tecnica.

Tra i nomi della parte alta della Ranking List nazionale, il titolo si è riconfermato nelle mani dell’equipaggio composto da Pietro Fantoni (Y.C. Adriatico) ed Arianna Buzzetti, atleta del Circolo: con 5 vittorie sulle 9 prove hanno conquistato la posizione più alta del podio, conservando il possesso del Trofeo Fosco Santini vinto da Pietro Fantoni per ben 10 volte, di cui 5 con Arianna Buzzetti alla prua. Il secondo posto è andato a Giuseppe Prosperi con i prodieri Alberto Schiaffino e Francesco Scarselli, mentre al terzo posto si sono classificati Dario Bruni ed Emanuele Zampieri, vincitori delle ultime due prove della serie.

Oltre al sesto posto in classifica conquistato dalla coppia CVT Gangitano Luigi e Francesca, di rilievo il quarto posto, anche questo tutto CVT, conquistato dal Lapo Savorani con a prua Massimiliano Baldi che, al suo esordio in questo Trofeo, ha messo a disposizione una grande tenacia mista sempre ad un contagioso buon umore. Nella ranking list nazionale, l’equipaggio si consolida ad un importante 6° posto su ben 100 in lizza.

Da segnalare la presenza in acqua di un equipaggio giovanissimo, anch’esso tutto CVT, formato da Edoardo Borioni (classe 2003) e Francesco Noia (classe 2005): i due, primi della categoria, nelle prove che il meteo gli ha consentito di disputare hanno sempre lasciato più di un equipaggio alle spalle, facendo ben sperare per le loro prossime iniziative.

“Con 7 velisti CVT in acqua in quest’ultima manifestazione, la stagione 2019 si presenta in crescita come numero di atleti e come risultati: l’augurio che scambio con tutti è di vedere un 2020 di sempre maggiore soddisfazione – saluta così la fine dell’anno l’Ammiraglio Sergio Biraghi, Presidente del Circolo Vela di Talamone – Il nuovo anno, infatti, comincerà all’insegna di importanti manifestazioni: già a maggio il Circolo ospiterà il Campionato Italiano Master della Classe Finn, il Campionato Italiano Meteor e la Zonale della Classe Olimpica Laser. Sempre buon vento a tutti”.