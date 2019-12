Bonus facciate in manovra, il Pd: «Opportunità da sfruttare. Castel del Piano può dare l’esempio»

CASTEL DEL PIANO – “La manovra di Bilancio è stata approvata la notte della vigilia di Natale dalla Camera e al suo interno, tra le varie norme che la compongono, si trova anche il “bonus facciate”, misura che prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per i lavori relativi alla facciata e che, nello specifico, comprende cornicioni, balconi, il “cappotto termico” degli edifici (riguardante l’indice di prestazione energetica) e le finestre” informa, in una nota, il direttivo Unione comunale Pd Castel del Piano.

“E’ una norma importante che può ridare fiato al settore edilizio, che a Castel del Piano, sull’Amiata e in Italia, risente ancora oggi dei contraccolpi della crisi – continua -. Allo stesso tempo da’ l’opportunità di intervenire sul patrimonio che già abbiamo, dai centri storici alle zone residenziali, senza la necessità di consumare ulteriormente suolo”.

“Questa opportunità deve essere sfruttata al massimo e Castel del Piano può dare l’esempio – si legge ancora nella nota -. Per questo chiediamo all’amministrazione di attivarsi, nei modi che ritiene più opportuni, per informare i cittadini dell’opportunità che questa iniziativa concede e di far incontrare la domanda con l’offerta coinvolgendo anche le imprese edili e tutti i soggetti interessati. Inoltre, per favorire le cose, l’amministrazione potrebbe proporre anche uno sconto per il costo previsto dall’occupazione del suolo pubblico che sarebbe interessato dai ponteggi”.

“Come Partito democratico – conclude la nota – cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi questa campagna, sollecitando l’amministrazione a muoversi ma anche informando i cittadini e cercando di capire se e come, altrove, qualcuno stia facendo lo stesso. Siamo sicuri che Castel del Piano, come spesso ha fatto, possa dare l’esempio a tutto il territorio mettendo in pratica questa che può essere una boccata di ossigeno per diversi settori”.